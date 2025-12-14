तकनीकी खामी या और कुछ? भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन के सोशल मीडिया एकाउंट हुए बंद

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (BJP National President) के नाम का एलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही बिहार के मंत्री नितिन नबीन का सोशल मीडिया पर ज्यादातर प्रोफाइल बंद मिल रहा है। एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल सर्च करने पर खाता के काम नहीं करने का मैसेज शो कर रहा है। यह तकनीकी खामी है या कुछ और अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनका सोशल मीडिया एकाउंट का काम न करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दिग्‍गज भाजपा नेता व विधायक रहे नवीन किशोर सिन्‍हा के पुत्र नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा से लगातार पांचवीं बार विधायक चुन गए हैं। पार्टी में उनका महत्‍व इस बात से समझा जा सकता है कि 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार ने 10वीं पर मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्‍हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

फेसबुक एकाउंट भी बंद। पिता के निधन के बाद लड़ा था चुनाव पिता के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 2006 में उपचुनाव में नितिन नबीन को पहली बार जीत मिली और उन्होंने विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद 2010, 2015, 2020 में भी लगातार जीत का परचम लहराते रहे। 2025 के चुनाव में भी उन्‍होंने शानदार जीत हासिल की।

पहली बार 9 फरवरी 2021 को वे नीतीश कुमार की सरकार में पथ निर्माण मंत्री बनाए गए थे। हालांकि, वे 9 फरवरी 2022 तक ही मंत्री पद पर रह सके। दोबारा जब नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार बनाई तो 25 मार्च 2024 को उन्‍हें फिर से मंत्री बनाया गया।