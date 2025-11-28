'अल्लावरु कि भल्लावरु...', बीजेपी MP संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार पर कांग्रेस पार्टी में अंदर से बाहर तक घमासान मचा है। दिल्ली में समीक्षा बैठक में आपस में गोली मारने की धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर सियासत सुलग गई है। एनडीए के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं।

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी में पारदर्शिता की कमी और असली कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताया है।

उन्होंने कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो चुकी है। पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में अब नहीं रहा।

#WATCH | Bettiah, Bihar: On Congress meeting on the Bihar elections, BJP MP Sanjay Jaiswal says"...The Congress Party no longer exists in Bihar. The party's leader doesn't even know what he is saying or doing. He roamed around, raising issues such as vote theft and SIR across the… pic.twitter.com/p7epWq3vHo — ANI (@ANI) November 28, 2025

उन्होंने कहा कि इनके नेता को खुद मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिस से जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है तो समर्थन क्या मिलेगा। उनके नेता को यह ही नहीं पता हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं।

पूरे बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घूम गए। इससे राज्य की गरीब जनता को कोई तकलीफ है ही नहीं। पार्टी में कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं है।