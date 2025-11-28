Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अल्लावरु कि भल्लावरु...', बीजेपी MP संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान मचा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर पारदर्शिता की कमी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कृष्णा अल्लावरु पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संजय जायसवाल ने कसा तंज। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार पर कांग्रेस पार्टी में अंदर से बाहर तक घमासान मचा है। दिल्ली में समीक्षा बैठक में आपस में गोली मारने की धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर सियासत सुलग गई है। एनडीए के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी में पारदर्शिता की कमी और असली कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताया है।

    उन्होंने कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

    बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो चुकी है। पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में अब नहीं रहा।

    उन्होंने कहा कि इनके नेता को खुद मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिस से जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है तो समर्थन क्या मिलेगा। उनके नेता को यह ही नहीं पता हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं।

    पूरे बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घूम गए। इससे राज्य की गरीब जनता को कोई तकलीफ है ही नहीं। पार्टी में कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं है।

    उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्कर निष्ठा से पार्टी के लिए सालों भर काम करते हैं लेकिन जब टिकट की बात आती है तो कोई अल्लावरु हैं कि भल्लावरु पैसे पर टिकट बेंच देते हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि पैसे लेकर टिकट बेचने वाली पार्टी तो समाप्त होगी ही। इनके मुद्दे भी जनता के किसी काम के नहीं होते। यही कारण है कि चुनाव में उन्हें इतने कम सीटें मिलीं।

    दसअसल कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मात्र छह सीटें जीत पाई है। कांग्रेस की करारी हार के बाद पटना से दिल्ली तक पार्टी की बैठकों में घमासान मचा है। बिहार में पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था।