    'आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं महिलाएं' टिप्पणी पर बवाल, BJP विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    बिहार में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी क ...और पढ़ें

    बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी  के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। यह विवाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद में कुत्ता ले जाने के मामले से जुड़ा है। मोतिहारी से विधायक प्रमोद कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल वीडियो में, जो विधानसभा सत्र के दौरान सदन के बाहर एक यूट्यूबर से बातचीत का हिस्सा है, विधायक प्रमोद कुमार ने रेणुका चौधरी के कृत्य पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "बहुत लेडीज आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं।" 

    उन्होंने आगे कहा कि "बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना... बहुत लेडीज कुत्ता के साथ सोती हैं, कुत्ता ही उसका केंद्र है तो उसको साथ ले गई है।"

    विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज 

    उनके इस बयान के बाद एक फाउंडेशन ने विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फाउंडेशन ने मांग की है कि प्रमोद कुमार सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके बयान से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

    विवाद बढ़ने पर, प्रमोद कुमार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा महिलाओं का अपमान करना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल यह उदाहरण दे रहे थे कि कैसे "पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता पर हावी हो रही है।"

    राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

    इस मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग को इस विवादित बयान के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। अप्सरा मिश्रा ने कहा कि यह जांच का विषय है कि बयान में कितनी सत्यता है। 

    उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वीडियो में किसी महिला के प्रति कोई आपत्तिजनक बात सामने आती है, तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगी और इस संबंध में विधायक प्रमोद कुमार से भी बात करेंगी।