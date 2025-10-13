Bihar Election: सीट शेयरिंग के घोषणा के बाद भाजपा विधायक का एलान, कहा- नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा सीट से लगातार चार बार के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा। पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो विश्वास एवं सहयोग दिया, उसका सदा आभारी रहूंगा।”

उनकी इस घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हलचल मच गई है। लंबे समय से यह चर्चा थी कि पार्टी इस बार अधिक आयु सीमा को देखते हुए कुछ वरिष्ठ विधायकों के टिकट काट सकती है, जिनमें अरुण कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल था।