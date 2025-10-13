Bihar Election: सीट शेयरिंग के घोषणा के बाद भाजपा विधायक का एलान, कहा- नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद भाजपा विधायक ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का एलान किया है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। विधायक ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को याद किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने उनके फैसले पर प्रतिक्रिया दी है।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा सीट से लगातार चार बार के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा। पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो विश्वास एवं सहयोग दिया, उसका सदा आभारी रहूंगा।”
उनकी इस घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हलचल मच गई है। लंबे समय से यह चर्चा थी कि पार्टी इस बार अधिक आयु सीमा को देखते हुए कुछ वरिष्ठ विधायकों के टिकट काट सकती है, जिनमें अरुण कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल था।
कुम्हरार विधानसभा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ रही है, जहां से अरुण कुमार सिन्हा ने लगातार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पटना शहर में कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।
पार्टी के अंदर उन्हें अनुशासित और संगठननिष्ठ नेता के रूप में जाना जाता है। अपने संदेश में उन्होंने संगठन को सर्वोपरि बताया और कहा, “कार्यकर्ता सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि।”
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा कुम्हरार सीट से नया चेहरा किसे मौका देती है और क्या अरुण कुमार सिन्हा सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में पार्टी के साथ बने रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।