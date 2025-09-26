भाजपा ने लॉन्च किया 'रफ्तार पकड़ चुका है बिहार' कैंपेन सॉन्ग और 125 एलईडी प्रचार रथ

भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 125 एलईडी रथ रवाना किए। ये रथ राजग सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को दिखाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा की ओर से शुक्रवार को विधानसभा चुनाव प्रचार एवं मतदाता जागरूकता के लिए 125 एलईडी टीवी (लाइट ईमिटिंग डायोड टेलीविजन) रथ रवाना किया गया। यह एलईडी रथ राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की उपलब्धियां एवं विकास योजनाओं से बिहार में आई खुशहाली की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करेगी।

लघु फिल्मों के माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव में दिखाने के उद्देश्य से रथ को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं नीतीश कुमार की पहल से कैसे लोगों के जीवन खुशहाली आई है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रतिदिन का जीवन कितना आसान हुआ है जैसी जानकारी पर आधारित लघु फिल्में बनाई गई है।इस मौके पर भाजपा ने कैंपेन सांग "रफ्तार पकड़ चुका है बिहार" भी जारी किया गया।

करीब तीन मिनट 17 सेकेंड के इस कैंपेन सांग के जरिए बताया गया कि बिहार कैसे विकास के क्षेत्र में रफ्तार पकड़ चुका है। गाने के माध्यम जहां एक बार फिर से राजग सरकार बनाने की अपील की गई है, वहीं, राजद के जंगलराज की भी याद दिलाई गई है।

रथ को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से भाजपा ध्वज दिखाकर एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया। रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास की गाथा लोगों को बताएगा।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जायसवाल ने रथों को रवाना करने के उपरांत पत्रकारों से कहा कि बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। डबल इंजन की सरकार में आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो या शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।