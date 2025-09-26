Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा ने लॉन्च किया 'रफ्तार पकड़ चुका है बिहार' कैंपेन सॉन्ग और 125 एलईडी प्रचार रथ

    By Raman Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 125 एलईडी रथ रवाना किए। ये रथ राजग सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को दिखाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजग सरकार की उपलब्धियों वाला 125 एलईडी प्रचार रथ रवाना

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा की ओर से शुक्रवार को विधानसभा चुनाव प्रचार एवं मतदाता जागरूकता के लिए 125 एलईडी टीवी (लाइट ईमिटिंग डायोड टेलीविजन) रथ रवाना किया गया। यह एलईडी रथ राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की उपलब्धियां एवं विकास योजनाओं से बिहार में आई खुशहाली की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लघु फिल्मों के माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव में दिखाने के उद्देश्य से रथ को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं नीतीश कुमार की पहल से कैसे लोगों के जीवन खुशहाली आई है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रतिदिन का जीवन कितना आसान हुआ है जैसी जानकारी पर आधारित लघु फिल्में बनाई गई है।इस मौके पर भाजपा ने कैंपेन सांग "रफ्तार पकड़ चुका है बिहार" भी जारी किया गया।

    करीब तीन मिनट 17 सेकेंड के इस कैंपेन सांग के जरिए बताया गया कि बिहार कैसे विकास के क्षेत्र में रफ्तार पकड़ चुका है। गाने के माध्यम जहां एक बार फिर से राजग सरकार बनाने की अपील की गई है, वहीं, राजद के जंगलराज की भी याद दिलाई गई है।

    रथ को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से भाजपा ध्वज दिखाकर एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया। रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास की गाथा लोगों को बताएगा।

    भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जायसवाल ने रथों को रवाना करने के उपरांत पत्रकारों से कहा कि बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। डबल इंजन की सरकार में आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो या शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने में एक लंबी लकीर खींची है।

    कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार, पूर्व महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर के अतिरिक्त पार्टी कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।