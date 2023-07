बिहार में कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। धरने से पहले पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। इस विरोध-प्रदर्शन में पूरे बिहार से कांग्रेस नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा।

'मोहब्बत की दुकान से BJP परेशान': बिहार में मौन सत्याग्रह से पहले बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से लगातार परेशान किए जाने के आरोप लगा रहे कांग्रेस के नेताओं में इसे लेकर उबाल है। बुधवार को बिहार कांग्रेस के नेता केंद्र के प्रति अपना विरोध-प्रदर्शन करने के लिए मौन सत्याग्रह पर बैठे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आयोजित मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें पूरे बिहार से आए कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने विरोध जताने के लिए बांह और कई नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी। मौन धरने पर बैठने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में बढ़ती उनकी लोकप्रियता ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। भाजपा के यह दोनों प्रमुख नेता देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। उनकी मोहब्बत की दुकान का मकसद सफल हो रहा है, इसलिए उन्हें बेवजह साजिश करके नाना प्रकार से परेशान किया जा रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि यह धरना भाजपा की वैसी साजिशों का जवाब है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी किसी भी साजिश से कांग्रेस डरती नहीं है। जब-जब ऐसी साजिश होगी कांग्रेस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश की आम आवाम मोदी सरकार के शासन से पक चुकी है। महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूमकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। जनता ने सब देखा है और आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। धरना पर बैठने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास प्रभारी अजय कपूर विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पार्टी प्रवक्ता आनंद माधव राजेश राठौर प्रेमचंद मिश्रा समेत सैकड़ों नेता शामिल रहे।

