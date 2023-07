Bihar: लाठीचार्ज की जांच करने पटना पहुंची BJP की जांच टीम, झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास कर रहे हैं नेतृत्व

Bihar BJP भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जांच टीम शनिवार को पटना पहुंची। जांच दल ने पटना में डाक बंगला बंगला चौराहे पर जाकर उस जगह को देखा जहां लाठीचार्ज की घटना हुई थी। विजय सिंह की मौत और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती भाजपा ने घायल नेताओं-कार्यकर्ताओं के बारे भी अवगत कराया।

Bihar: लाठीचार्ज की जांच करने पटना पहुंची BJP की जांच टीम

पटना, राज्य ब्यूरो। विधानसभा मार्च के दौरान 13 जुलाई को पुलिस लाठीचार्ज मामले की जांच करने के लिए शनिवार को भाजपा की चार सदस्यीय केंद्रीय समिति पटना पहुंच गई है। इस टीम का नेतृत्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति का शुक्रवार को ही गठन किया था। इसमें दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, झारखंड के पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम और हरियाणा के सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हैं। जांच दल ने पटना में डाकबंगला बंगला चौराहे पर जाकर उस जगह को देखा जहां लाठीचार्ज की घटना हुई थी। इस दौरान रघुवर दास, मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल को स्थानीय भाजपा नेताओं ने 13 जुलाई के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जांच दल को भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज की और इस दौरान किस तरह से भाजपा के नेताओं को निशाना बनाया गया, जैसे संपूर्ण जानकारी दी गई। घायलों से मिल रहे जांच समिति के सदस्य जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत और राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती भाजपा ने घायल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे भी अवगत कराया। इसके बाद जांच समिति के सदस्य विभिन्न अस्पतालों में जाकर लाठीचार्ज के घायलों से मिल रहे हैं। इसके पहले जांच समिति के सदस्यों का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को महागठबंधन सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर भाजपा की ओर से आयोजित शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च पर किस तरह बबर्रता से पुलिस ने कहर ढाया था।

