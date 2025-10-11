LIVE: बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी का मंथन, जेपी नड्डा के घर पर चल रही अहम बैठक
भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों में लगी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि बिहार चुनाव में एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। इस बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। दिल्ली में आज भाजपा की बड़ी बैठक चल रही है। जिसमें बिहार के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इस बैठक में न सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों का नाम फाइनल होना है, बल्कि NDA गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर भी मुहर लगेगी। इस खबर में हम इस बैठक की पल-पल की अपडेट दे रहे हैं...
भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दिल्ली में NDA की बैठक पर कहा, "अभी तो NDA गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही। बहुत अच्छे वातावरण में पांचों गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और उसके बाद बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन उम्मीदवार होंगे।"
#WATCH | पटना, बिहार: भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दिल्ली में NDA की बैठक पर कहा, "अभी तो NDA गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही। बहुत अच्छे वातावरण में पांचों गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और उसके बाद बता दिया जाएगा कि किस… pic.twitter.com/GQGrnckfEa— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2025
NDA में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा, "यह गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनना तय है।"
दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बीच लोजपा (रामविलास) के नेताओं ने भी बैठक की। वीडियो| दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, लोजपा (रामविलास) के प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार ने कहा, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई।
बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा हुई। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने हमारे अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया, विशेष रूप से, यह तय करने के लिए कि कौन से उम्मीदवार किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
VIDEO | Addressing a press conference in Delhi, LJP (Ram Vilas) spokesperson Dhirendra Kumar says, "Today, a meeting of the Central Parliamentary Board was held under the chairmanship of our National President, who also serves as the Chairperson of the Central Parliamentary… pic.twitter.com/Uo9fzivXGx— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025
एक बार जब एनडीए सीट-बंटवारे की व्यवस्था की घोषणा कर देता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची साझा की जाएगी।
बिहार सीट बंटवारे को लेकर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि "सीटों के बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो गई है। कोई नाराज़ नहीं है, सब खुश हैं।"
VIDEO | Bihar Elections 2025: Deputy CM Samrat Choudhary (@samrat4bjp) says, "Seat sharing talks almost done. Nobody is angry, everyone is happy."#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BSHT5Fh6MZ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।