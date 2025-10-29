Language
    प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी से भड़की भाजपा, कहा-राहुल ने किया जनादेश का अपमान

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:58 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से भाजपा नाराज है। भाजपा ने राहुल गांधी पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है।

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी पर भाजपा ने सख्त आपत्ति जताई है। इसके साथ ही राजनीतिक भी गरमा गई है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार की जनता के सामने जिस प्रकार की मर्यादाहीन एवं असंवेदनशील भाषा का प्रयोग किया है, वह न केवल देश के प्रधानमंत्री का, बल्कि भारत की जनता के जनादेश का भी अपमान है।

    उल्लेखनीय है कि सांसद राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वोट देंगे आप मंच पर आकर नाच दो मोदी नाच करेंगे। ड्रामा करो, वे कर देंगे। आप चुनाव तक उनसे कुछ भी करा सकते हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री आपको दिखाई नहीं देंगे। ऋतुराज सिन्हा ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के नहीं, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रति की गई अभद्र टिप्पणी, राष्ट्र के सर्वोच्च पद की गरिमा पर सीधा प्रहार है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और समर्पण की साक्षी है। ऐसे में उनकी टिप्पणी उनके हताशा एवं राजनीतिक दिवालियापन का प्रतीक मात्र है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर गरीबों के कल्याण, युवाओं के सशक्तिकरण एवं देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जो योगदान दिया है, वह अविस्मरणीय है। ऐसे व्यक्तित्व पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करना किसी भी भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता।

    लोकतंत्र का राहुल ने उड़ाया मजाक

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत एवं बिहार के हर उस गरीब का अपमान किया है, जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वोट दिया। प्रदीप भंडारी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी अपराधी की तरह बोलते हैं। राहुल गांधी ने मतदाताओं एवं भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। इसके साथ ही भाजपा नेता ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं।