    Bihar Politics: प्रशांत किशोर के आरोपों पर आया बीजेपी का जवाब, अशोक चौधरी ने भी किया पलटवार

    By Arun Ashesh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    भाजपा ने प्रशांत किशोर द्वारा सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। दानिश इकबाल ने कहा कि किशोर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी किशोर को न्यायालय में सबूत पेश करने की चुनौती दी और कहा कि राजनीति को सनसनीखेज न बनाएं। उन्होंने ट्रस्ट के आरोपों को भी निराधार बताया।

    प्रशांत किशोर के आरोपों पर आया बीजेपी का जवाब। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मीडिया में चर्चा में रहने के लिए वे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि तारापुर हत्याकांड मामले में अदालत ने सम्राट चौधरी को बाइज्जत बरी किया है। प्रशांत किशोर खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझ रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि तारापुर हत्याकांड में लालू यादव को भी सम्राट चौधरी के परिवार से गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। जब इन आरोपों के लिए लालू यादव को माफी मांगनी पड़ी थी तो प्रशांत किशोर क्या हैं।

    इकबाल ने कहा कि शिल्पी जैन हत्याकांड को बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है। इस मामले में सम्राट चौधरी का नाम घसीटना पागलपन की पराकाष्ठा है।

    उन्होंने प्रशांत किशोर के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से सलाह के एवज में पैसा मिलने के दावे पर कहा कि प्रशांत किशोर इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी उनसे सलाह ले रही है।

    बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि एक शराब कंपनी प्रशांत किशोर को पैसा देती है। प्रशांत किशोर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं।

    मेरे खिलाफ कोई दस्तावेज हैं तो उसे न्यायालय में पेश करें : अशोक चौधरी

    ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोप के प्रत्युत्तर में कहा कि राजनीति को सनसनी बना रहे वह। केवल प्रेस कान्फ्रेंस में आरोप लगाया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई दस्तावेज है तो उसे न्यायालय में पेश करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

    अशोक चौधरी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ या फिर मेरे किसी करीबी पर कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो वह सामने आए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन? यह तो बताएं कि हमने कहां जमीन और पैसा रखा हुआ है?

    उन्होंने कहा कि कमीशन का आरोप यूं ही लगा देने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह जिस ट्रस्ट की बात की जा रही वह 1985 से काम कर रहा। उससे मेरा क्या लेना-देना है।

