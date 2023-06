वो दिन दूर नहीं जब सब मिल कहेंगे, राहुल राजनीति छोड़ दो.., पटना में पोस्टर पर कांग्रेस नेता की देवदास से तुलना

पटना, जागरण डिजिटल। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भाजपा लगातार पोस्टरों से विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही है। अब भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना देवदास से कर दी।

विपक्षी दलों की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय के बाहर राहुल गांधी की पोस्टर लगाई गई है। जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल की तुलना 'देवदास' फिल्म से करते हुए उन्हें रीयल लाइफ देवदास बताया है।

भाजपा की पोस्टर में फिल्म 'देवदास' का फेमस डायलॉग को कॉपी किया गया है। पोस्टर में लिखा है कि 'ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो.., केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू-नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो...स्टालिन ने कहा तमिलनाडू छोड़ दो...। वो दिन दूर नहीं जब सब मिल कहेंगे, राहुल राजनीति छोड़ दो..।

#WATCH | Posters taking a jibe at the Opposition unity, portraying Congress leader Rahul Gandhi as 'Devdas of real life', put up outside the BJP office in Patna, Bihar. pic.twitter.com/23eHdw8D9o