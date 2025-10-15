BJP Candidates Second List: अली नगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा; दूसरी सूची में दो महिला, अभी तक 11 महिलाओं को टिकट

डिजिटल डेस्क, पटना। BJP Women Candidates List: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से पहली सूची में 71 नाम जबकि दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 12 महिलाएं हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है।

बता दें कि लिस्ट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नाम है लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकुर का, जिन्हें बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं छपरा विधानसभा सीट पर छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है।