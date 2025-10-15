Language
    BJP Candidates Second List: अली नगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा; दूसरी सूची में दो महिला, अभी तक 11 महिलाओं को टिकट

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें अली नगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर और बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा शामिल हैं। दूसरी सूची में दो महिला उम्मीदवार हैं, और अब तक कुल 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। भाजपा ने इन उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनाव के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

    मैथिली ठाकुर और छोटी कुमारी को मिला मौका

    डिजिटल डेस्क, पटना। BJP Women Candidates List: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से पहली सूची में 71 नाम जबकि दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 12 महिलाएं हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है।

    बता दें कि लिस्ट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नाम है लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकुर का, जिन्हें बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं छपरा विधानसभा सीट पर छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है।

     

    इससे पहले बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी किया था जिसमें बीजेपी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी समेत नौ महिलाओं को पहली सूची में जगह दी है। इसमें सात महिलाएं निवर्तमान विधायक हैं।

     

    बीजेपी की पहली सूची में जिन 71 प्रतियाशियों को टिकट दिया गया है, उनमें बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलिगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारा है।