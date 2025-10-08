Bihar Politics: बीजेपी की 125 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, 25 वर्तमान विधायकों के नाम कटे

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने 125 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने बुधवार की शाम हुई बैठक में हर सीट के लिए औसतन तीन नाम तय कर दी है। यह सूची केंद्रीय चुनाव समिति एवं केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी।

अब दिल्ली में 11 एवं 12 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें एक नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। सूची से वर्तमान 25 विधायकों के नाम विभिन्न कारणों बाहर कर दिए गए हैं। संबंधित विधायकों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप एवं शिकायतों के आधार प्रदेश चुनाव समिति ने यह कार्रवाई की है।

बिहार चुनाव समिति की बैठक में जिन सीटों पर चर्चा हुई उनमें भाजपा की ओर 2020 में लड़ी हुई 110 सीट के अतिरिक्त मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी गई 11 सीट के अतिरिक्त दूसरे दलों से पार्टी में आए चार विधायकों के नाम सम्मिलित हैं।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय सभागार में तीन घंटे चली मैराथन बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें एक-एक नाम, प्रभाव, सत्ता विरोधी लहर, प्रत्याशियों की क्षेत्र में सक्रियता, संगठनात्मक कार्यों को लेकर सहभागिता आदि बिंदु प्रमुख रहे। इसके पहले चार एवं पांच अक्टूबर को भी चुनाव समिति की बैठकें हुई थीं, जिसमें उम्मीदवारों के चयन पर विचार-विमर्श किया गया था। सबसे पहले सीटिंग सीट पर सूची बनी थी। बाद में हारी हुई सीटें और कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की सूची बनी है।