Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: भाजपा ने जारी की लिस्ट, 45 'खिलाड़ियों की टीम' संभालेगी कमान; कई दिग्गज सूची से बाहर

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:09 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों सांसदों विधायकों पूर्व सांसदों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाजपा ने 45 सदस्यों की चुनाव अभियान समिति गठित की, सामाजिक-क्षेत्रीय संतुलन जोर

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के लिए अपनी 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की सूची रविवार को घोषित कर दी। सूची में केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों जगह मिली है। समिति में सामाजिक व क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस समिति का काम प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना होगा। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े बड़े नेता भी बिहार आकर प्रचार अभियान को धार देंगे। हालांकि, समिति में कई वरिष्ठ नेताओं एवं पार्टी के दिग्गजों को जगह नहीं मिली है।

    सूची में कौन-कौन?

    अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय,सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, गोपाल नारायण सिंह का नाम हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, राजीव प्रताप रूडी हैं।

    सांसद विवेक ठाकुर, प्रदीप कुमार सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालजी ठाकुर, अशोक यादव, शंभू शरण पटेल एवं धर्मशीला गुप्ता का नाम सूची में सम्मिलित है।

    राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के अतिरक्ति मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, हरि सहनी, पूर्व सांसद रमा देवी को सामाजिक को भी जगह मिली है।

    समिति में कृष्ण कुमार ऋषि, अनिल शर्मा (बख्तियारपुर), कृष्ण कुमार मंटू, राम नारायण मंडल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वीरेन्द्र चौधरी, अशोक अग्रवाल, हरि मांझी, लालमोहन गुप्ता, बेबी कुमारी, शीला प्रजापति, राजेंद्र चौपाल, यूपी शर्मा, उपेंद्र प्रसाद, राम कुमार राय, विश्वमोहन कुमार और तल्लु वासकी जैसे नए चेहरों को सम्मिलित किया गया है।

    भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर सुरेश रूंगटा के नेतृत्व में बनाई दृष्टि पत्र समिति

    विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रविवार को पार्टी की दृष्टि पत्र (घोषणापत्र) बनाने के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने समिति में पार्टी दो राज्यसभा सदस्य, दो विधान परिषद सदस्य के अतिरिक्त नौ अन्य वरिष्ठ अनुभवी नेताओं नेताओं को जगह दी है। समिति के संयोजक व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष सुरेश रूंगटा बनाए गए हैं।

    समिति बिहार के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पत्र तैयार करेगी। पार्टी की ओर से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, राज्यसभा सदस्य मनन मिश्र एवं डॉ. भीम सिंह के अतिरिक्त विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह एवं देवेश कुमार जगह दी गई है।

    साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अमिता भूषण राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक का भी सम्मिलित है। साथ ही, अजीत चौधरी, सीता सिन्हा एवं सुनील राम को जगह दी गई है।