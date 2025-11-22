Language
    Bihar Politics: 2 सीटों पर जीते BJP-JDU कैंडिडेट के बराबर वोट, आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी राजद अपनी हार के कारणों को ढूंढ रही है। राजद ने राजगीर और कुढ़नी सीट पर जीते उम्मीदवारों को एक समान वोट मिलने पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। राजद ने पहले भी महागठबंधन के उम्मीदवारों को बेईमानी से हराने का आरोप लगाया था।

    आरजेडी ने उठाए सवाल। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में हार झेलने वाली आरजेडी अभी भी हार की वजहों को ढूंढ रही है।

    अब राजद ने दो सीटों पर जीते हुए कैंडिडेट्स के एक समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। राजगीर और कुढ़नी सीटों के परिणामों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं।

    कुढ़नी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को भी कौशल किशोर के बराबर 107811 वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9718 वोटों से हराया है।

    राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 107811 वोट मिले हैं। उन्होंने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55428 वोटों से हराया है। इस दोनों सीट के परिणामों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर टिप्पणी की है।

    आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए।

    इससे पहले भी राजद ने नबीनगर, अगिआंव और संदेश सीट का जिक्र करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशियों को जबरन बेईमानी से हराने का आरोप लगाया था। जिसमें बताया था कि तीनों सीटों पर रिजेक्ट किए हए पोस्टल वोट की संख्या हारे हुए वोटों से ज्यादा थी।