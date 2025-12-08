Language
    Mushtaq Ali Trophy: मुश्ताक अली में बिहार की पहली जीत, यूपी को 6 विकेट से हराया

    By Akshay Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    बिहार ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ, बिहार की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर ...और पढ़ें

    प्लेयर आफ द मैच पीयूष व अन्य। सौ: बीसीए

    जागरण संवाददाता, पटना। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में छह हार के बाद बिहार को लीग के सातवें व अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच पीयूष कुमार सिंह के अर्धशतक की बदौलत पहली जीत हासिल हुई। कोलकाता के जेयू सेकेंड कैंपस में खेले गए टी-20 मैच में उत्तर प्रदेश को छह विकेट से पराजित किया।

    बिहार ने टॉस जीतकर उत्तर प्रदेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। जवाब में बिहार ने 19.2 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

    यूपी की बल्लेबाजी में आर्यन जुयाल 13, माधव कौशिक 9, प्रिंस यादव 10, समीर रिजवी 22, रिंकू सिंह 19, प्रशांत वीर नाबाद 40 रन और शिवम मावी ने 13 रन बनाए। शुरुआत में बिहार के गेंदबाजों ने नियंत्रित लाइन और लेंथ के साथ रनगति पर प्रभावी अंकुश लगाया।

    मध्यक्रम में माहरूर ने 4 ओवर में केवल 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे उत्तर प्रदेश की पारी दबाव में आ गई। शाकिब हुसैन, अमोद यादव और कप्तान शकिबुल गनी ने भी एक-एक विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार टीम की शुरुआत स्थिर रही।

    बिहार ने लक्ष्य को 19.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। बल्लेबाजी में आयुष लोहारुका और पीयूष कुमार सिंह के बीच पहले विकेट के लिए हुई 72 गेंद में 83 रन की साझेदारी ने टीम को ठोस आधार दिया।

    पीयूष कुमार सिंह ने 54 गेंदों पर 57 रन की प्रभावी पारी खेलते हुए रन गति को संतुलन में रखा, जबकि आयुष लोहारुका ने 36 गेंद में 36 रन का योगदान दिया।

    अंत में बिपिन सौरभ ने 16 गेंदों पर 3 चौका 1 छक्का लगाकर नाबाद 26 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया और सूरज कश्यप के साथ लक्ष्य पूरा किया।

    उत्तर प्रदेश की ओर से गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने 3 विकेट लेकर चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन बिहार के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कमी नहीं छोड़ी तथा एक विकेट प्रशांत वीर ने हासिल किया।