Bihar: जिला परिषद की संपत्तियाें से जुड़ेगा युवाओं का कनेक्शन, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताई योजना
बिहार सरकार जिला परिषद की संपत्तियों को युवाओं से जोड़ने की योजना बना रही है। मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि इस योजना से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी। यह योजना युवाओं और जिला परिषद के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। पंचायती राज विभाग मंत्री दीपक प्रकाश (Minister Deepak Prakash) ने शनिवार को पदभार ग्रहण करने के साथ ही विभागीय कार्यों की जानकारी ली और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
कहा कि जिला परिषद की संपत्तियां चिह्नित कर विकसित की जाएंगी। इस तरीके से विकसित किए गए भवनों का प्रयोग युवाओं के लिए व्यवसाय स्थल के रूप में किया जा सकेगा।
इससे आंतरिक आय के स्रोत में वृद्धि के साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रकिया तेजी से पूरी की जाएगी।
योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता
विभागीय सचिव मनोज कुमार ने पुष्प-गुच्छ देकर दीपक का स्वागत किया। दीपक ने कहा कि क्षेत्र में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता होती है।
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाता है। ऐसे में विभाग इस बात के लिए प्रतिबद्ध होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का सही तरीके से अनुश्रवण और मूल्यांकन हो।
इसके लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर एक समिति का गठन होगा, जिसमें राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की पारदर्शिता बढ़ेगी।
रिक्तियों पर तेजी से होगी नियुक्ति
इसी के साथ उन्होंने कहा कि विभाग में विभिन्न स्तर के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियां हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी रिक्त पदों पर तेजी से नियुक्ति प्रकिया पूर्ण की जाए। जिन पदों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अधियाचना नहीं भेजी गई है, उसे अविलंब भेजा जाए।
जिसकी अधियाचना भेजी गई है, उसकी वर्तमान प्रगति से मुझे यथाशीघ्र अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को जनहित में निष्ठापूर्वक दायित्वों के निर्वहन का निर्देश दिया।
