    Bihar News: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, नए-नए स्टाइल के गर्म कपड़ों से सज गया पटना बाजार

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    बिहार में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और पटना के बाजार नए फैशन के गर्म कपड़ों से भर गए हैं। दुकानों में स्वेटर, जैकेट और शॉल की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इस साल ट्रेंडी कपड़ों की मांग ज्यादा है और दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवीनतम डिजाइन पेश किए हैं। कीमतें भी अलग-अलग हैं, जिससे हर बजट के लोग खरीदारी कर सकते हैं।

    नए स्टाइल के गर्म कपड़ों से सज गया पटना बाजार

    नलिनी रंजन, पटना। राजधानी पटना में अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन में हल्की धूप और शाम ढलते ही बढ़ती ठंड के बीच लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही शहर के बाजारों में सर्दी का रंग दिखने लगा है।

    फुटपाथ दुकानों से लेकर मॉल और ब्रांडेड शोरूम तक ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। व्यापारियों के अनुसार, इस सीजन में पटना का गर्म कपड़ों का बाजार 150 से 200 करोड़ रुपये तक का आंकड़ा छू सकता है।

    खेतान मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह बीआइए अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि इस वर्ष ठंड अधिक अनुमानित की गई है। इसके कारण कपड़ों का बाजार बेहतर रहने का अनुमान है। व्यवसायी अपने माल का स्टाक किए है। इस वर्ष 150-200 करोड़ के कारोबार होने की अनुमान है।

    हाईकोर्ट मजार पर सजा तिब्बती ल्हासा मार्केट

    हर साल की तरह इस बार भी हाईकोर्ट मजार परिसर में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा संचालित ल्हासा मार्केट सज चुका है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही इस मार्केट में खरीदारी करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। यहां तिब्बती व्यापारी ऊनी स्वेटर, जैकेट, शाल, मफलर, दस्ताने और बच्चों के गर्म कपड़ों का विशाल स्टाक लेकर पहुंचे हैं।

    इस बार मार्केट में लुधियाना, हिमाचल और कश्मीर से आए कारीगर और व्यापारी भी शामिल हुए हैं। वे ऊनी कपड़ों की नई डिजाइनों और रंगों की विविधता लेकर आए हैं। यहां 50 रुपये की मोजे से लेकर 3,000 रुपये तक के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं।

    सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इस बार भी कश्मीरी पसमीना शाल, हिमाचली ऊनी जैकेट्स और लुधियाना के फैशनेबल स्वेटर बने हुए हैं। ल्हासा मार्केट के व्यापारी तेनजिन यारफेल, सोनम, कुंचोक, थपटेन आदि ने बताया कि इस साल हम नए डिजाइनों और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आए हैं।

    पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों की संख्या जल्दी बढ़ रही है। नवंबर के मध्य तक भीड़ और बढ़ेगी। प्रबंधक विक्की पांडेय ने बताया कि पूर्व में यह एक नवंबर से ही आरंभ हो जाता था, इस वर्ष चुनाव के कारण सात नवंबर से आगाज हुआ है।

    शहर के बड़े बाजारों में भी बढ़ी खरीदारी

    गुलाबी ठंड के असर से बोरिंग रोड, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, डाक बंगला, कंकड़बाग, बाजार समिति और मौर्य लोक काम्प्लेक्स जैसे प्रमुख बाजारों में भी गर्म कपड़ों की बिक्री शुरू हो चुकी है। ब्रांडेड शोरूम्स ने विंटर कलेक्शन के साथ आकर्षक डिस्काउंट आफर शुरू कर दिए हैं।

    बाजारों में युवा वर्ग के लिए स्टाइलिश हूडी, ट्रेंडी जैकेट्स, कोट और थर्मल वियर, वहीं महिलाओं के लिए शाल, कार्डिगन और ऊनी स्टोल की मांग बढ़ी है। दुकानदारों के मुताबिक, इस बार ग्राहक फैशन और आराम दोनों को ध्यान में रखकर कपड़े चुन रहे हैं।

    बिहार राज्य व्यवसायी संघ के अजय गुप्ता ने बताया कि इस बार ऊनी जैकेट और हल्के लेकिन ज्यादा गर्म कपड़ों की डिमांड सबसे ज्यादा है। लुधियाना और हिमाचल के उत्पादों की बिक्री पटना में लगातार बढ़ रही है।

    ग्राहकों में उत्साह, हर बजट के लिए विकल्प

    गुलाबी ठंड के बीच लोग खरीदारी को लेकर उत्साहित हैं। किफायती रेंज से लेकर महंगे ब्रांड तक हर वर्ग के ग्राहकों के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। ल्हासा मार्केट में राजेंद्र नगर से खरीदारी करने आई रीता देवी ने बताया कि रात में ठंड बढ़ने लगी है, बच्चों के लिए स्वेटर और मोजे लेने आई हूं।

    ल्हासा मार्केट में दाम वाजिब हैं और कपड़े टिकाऊ भी। कालेज छात्र राहुल वर्मा ने बताया कि इस बार हूडी और कोट के बहुत ट्रेंडी डिजाइन आए हैं। दाम भी पहले की तुलना में थोड़े बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है।

    दीघा के निवासी राकेश चौधरी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानों में वैराइटी ज्यादा है। कश्मीर और हिमाचल के ऊनी कपड़े लोगों को खास पसंद आ रहे हैं।

    व्यापारियों को बिक्री में उछाल की उम्मीद

    ठंड की शुरुआती बढ़त से व्यापारी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मतगणना के बाद ठंड बढ़ते ही बिक्री अपने चरम पर पहुंच जाएगी। कैट के चेयरमैन कमल नोपानी ने बताया कि इस सीजन में पटना के गर्म कपड़ों का कुल कारोबार 150 से 200 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

    पिछले साल की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक बिक्री की उम्मीद है। कहा कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जाएगा। 10 से 12 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इससे गर्म कपड़ों की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।