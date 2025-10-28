गोवा में बिहार का दबदबा, राष्ट्रीय सेपकटाकरा चैंपियनशिप की तीनों स्पर्धाओं में जीता कांस्य पदक

जागरण संवाददाता, पटना। 23 से 27 अक्टूबर तक गोवा के मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में खेली गई 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपकटाकरा चैंपियनशिप में बिहार सीनियर पुरुष सेपकटाकरा टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अपनी तीनों स्पर्धाओं रेगु, डबल और क्वाड में कांस्य पदक जीत लिया।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि यह पहली बार है कि बिहार सीनियर पुरुष टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर तीनों स्पर्धाओं में पदक हासिल किए हैं।

उन्होंने बताया कि बिहार की टीम ने रेगु में अपने प्रतिद्वंद्वी राजस्थान को 15-6,15-11 से 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता तथा डबल में कर्नाटक को 15-11, 12-15, 15-8 से 2-1 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

इसी तरह क्वाड स्पर्धा में महाराष्ट्र को 15-10, 15-12 से 2-0 से हराकर कांस्य राज्य की झोली में डाला।