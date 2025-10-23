Bihar Weather Today: छठ से पहले बिहार में बदला मौसम, राजधानी सहित 18 शहरों का लुढ़का तापमान

जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह -शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। पटना सहित गंगा किनारे व तराई वाले भागों में सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस एवं मोतिहारी का 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 18 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जबकि, शेष जिलों का तापमान सामान्य से अधिक बना रहा।

पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंड का असर बना रहा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में क्रमिक गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि होगी।