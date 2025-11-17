Bihar weather Update: मफलर और जैकेट को रखिए साथ, बिहार में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के मौसम (Bihar Mausam) में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। तापमान में क्रमिक गिरावट जारी है। रविवार को पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस एवं 30.9 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

रविवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क बने होने के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहा। आठ सौ मीटर के साथ पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो से तीन दिनों के दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।

सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इस वर्ष सर्दी अधिक दिनों तक रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अल नीना (El Nina) के प्रभाव के कारण ठंड बढ़ सकती है।