Bihar Weather Update: बिहार में बारिश लाएगी आफत या तापमान बढ़ाएगा परेशानी? जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम (Bihar Weather) शुष्क रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। छठ के बाद से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट की संभावना है।

मंगलवार को वैशाली और समस्तीपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान मंगलवार को 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 35.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क बना रहा।