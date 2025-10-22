Bihar Weather Update: बिहार में बारिश लाएगी आफत या तापमान बढ़ाएगा परेशानी? जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने बारिश और तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम (Bihar Weather) शुष्क रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। छठ के बाद से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट की संभावना है।
मंगलवार को वैशाली और समस्तीपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान मंगलवार को 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 35.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क बना रहा।
मौसम पूर्वानुमान
|शहर
|दिनांक
|अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
|पटना
|22 अक्टूबर
|34.0
|25.0
|23 अक्टूबर
|33.0
|24.0
|भागलपुर
|22 अक्टूबर
|33.0
|23.0
|23 अक्टूबर
|33.0
|23.0
|मुजफ्फरपुर
|22 अक्टूबर
|32.0
|24.0
|23 अक्टूबर
|32.0
|23.0
तापमान : पटना
|अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
|34.2
|24.8
आर्द्रता : पटना
|अधिकतम (%)
|न्यूनतम (%)
|78
|60
एक्यूआइ
|एक्यूआइ
|226
सूर्य
|अस्त (आज)
|उदय (कल)
|5:16 PM
|5:53 AM
