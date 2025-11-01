Bihar Weather News: गर्म कपड़े निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं, बदलेगा मौसम का मिजाज
बिहार में अभी गर्म कपड़े निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में धूप खिलेगी और रात में तापमान सामान्य रहेगा। लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मोंथा चक्रवात का प्रभाव अब कम होगा। सोमवार से वर्षा में कमी आने के साथ मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी एवं 11 जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार, पूर्णिया में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 72 घंटों के दौरान तापमान में तीन से छह डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। शनिवार को पटना व आसपास इलाकों में रूक-रूक कर हो रही वर्षा के कारण हल्की ठंड का प्रभाव बना रहा। बादल छाए रहने के कारण धूप का अभाव रहा। वर्षा के कारण जन-जीवन अस्त व्यस्त रहा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। खगड़िया के बालतारा में सर्वाधिक वर्षा 170 मिमी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 25.8 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 11 जिलों को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति
मुंगेर के संग्रामपुर में 155 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 126.4 मिमी, पूर्णिया के रूपौली में 119.2 मिमी, पूर्णिया के भगवानपुर में 98.2 मिमी, कटिहार के बलरामपुर में 90.4 मिमी, बांका के अमरपुर में 89.4 मिमी, जमुई के लक्ष्मीपुर में 88.6 मिमी, बांका में 88.4 मिमी, भागलपुर के सोनहौला में 84.6 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 76.2 मिमी, बक्सर में 74.4 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 72.2 मिमी, भागलपुर में 70.3 मिमी, भागलपुर के सुल्तानगंज में 68.2 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 68.1 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 65 मिमी एवं मुंगेर के असारगंज में 62.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान
शहर- अधिकतम- न्यूनतम
- पटना 23.8 22.1
- गया 24.4 22.2
- भागलपुर 24.1 21.6
- मुजफ्फरपुर 23.8 22.2
(तापमान डिग्री सेल्सियस में)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।