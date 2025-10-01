Bihar Weather Update: दशहरा मेला घूमने से पहले छाता रखें तैयार, बिहार के कई जिलों में घनघोर बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण बिहार में 2 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दशहरा पर भी बूंदाबांदी के आसार हैं। भारी बारिश से नेपाल के तराई क्षेत्र की नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है।

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में बुधवार से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दो अक्टूबर को अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इनके प्रभाव प्रदेश में दो अक्टूबर से सात अक्टूबर प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी से अति भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दशहरा के मौके पर राजधानी सहित अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के आसार है। अति भारी वर्षा के बाद नेपाल की तराई वाले इलाकों के नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

पटना सहित कई भागों में बादल छाए रहने की संभावना बुधवार को पटना सहित अन्य भागों में बादल छाए रहने के साथ नमी युक्त पुरवा हवा के कारण लोग उमस भरी गर्मी से दिन-रात परेशान रहेंगे। मंगलवार को सामान्य से अधिक तापमान होने व नमी युक्त हवा के कारण उमस का प्रभाव बना रहा।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर में 7.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के चकाई में 3.8 मिमी, सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में 2.8 मिमी, खगड़िया में एक मिमी एवं समस्तीपुर के पूसा में 0.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।