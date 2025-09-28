Bihar Weather Update: दशहरा मेला में जमकर बरसेंगे बादल, बिहार के 25 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी
पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 25 जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अधिसंख्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले तीन अक्टूबर तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। दो अक्टूबर को प्रदेश के किशनगंज, अररिया एवं पूर्णिया जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी किया गया है।
दो अक्टूबर को बारिश की चेतावनी
राजधानी व आसपास इलाकों में भी दो अक्टूबर को हल्की वर्षा की संभावना है। शनिवार को पटना व आसपास इलाकों में तीखी धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करते रही। शाम होते ही मौसम में बदलाव आने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।
पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस एवं 37.2 डिग्री सेल्सियस के साथ फारबिसगंज एवं मोतिहारी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। गयाजी के डुमरिया में सर्वाधिक वर्षा 38.6 मिमी दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति
गयाजी के डोभी में 32.8 मिमी, इमामगंज में 32.8 मिमी, बक्सर में 28.6 मिमी, शेरघाटी में 26.8 मिमी, मोहिनया में 24.8 मिमी, पटना के धनरूआ में 22.2 मिमी दर्ज की गई।
इसके अलावा रोहतास में 21.8 मिमी, नवादा के अकबरपुर में 17.6 मिमी, रोहतास के दिनारा में 17.2 मिमी, भोजपुर के पीरो में 16.2 मिमी, रोहतास के चेनारी में 16.0 मिमी दर्ज की गई।
साथ ही समस्तीपुर के मोहनपुर में 15.8 मिमी एवं औरंगाबाद के कुटुंबा में 15.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान( डिग्री सेल्सियस में)
|शहर
|अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
|पटना
|34.4
|27.2
|गयाजी
|33.0
|23.5
|भागलपुर
|34.6
|27.8
|मुजफ्फरपुर
|33.0
|28.7
