Bihar Weather Update: दशहरा मेला में जमकर बरसेंगे बादल, बिहार के 25 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 25 जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अधिसंख्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले तीन अक्टूबर तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। दो अक्टूबर को प्रदेश के किशनगंज, अररिया एवं पूर्णिया जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी किया गया है।

दो अक्टूबर को बारिश की चेतावनी राजधानी व आसपास इलाकों में भी दो अक्टूबर को हल्की वर्षा की संभावना है। शनिवार को पटना व आसपास इलाकों में तीखी धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करते रही। शाम होते ही मौसम में बदलाव आने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।