    Bihar Weather Update: बिहार में 17 जिलों में गिरेगी बिजली, मौसम विभाग ने जारी किया हल्की बारिश का अलर्ट

    By prabhat ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:42 AM (IST)

    पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को पटना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पूर्णिया में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

    राजधानी सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन की चेतावनी

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। शुक्रवार को पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    पटना का अधिकतम तापमान

    पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पूर्णिया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

    पटना जिले के मोकामा में 26.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में तीखी धूप के कारण लोग परेशान रहे।

    प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

    नालंदा के नूरसराय में 13.6 मिमी, जहानाबाद के काको में 13.4 मिमी, पटना के बिहटा में 13.2 मिमी, भोजपुर के बिहिया में 12.2 मिमी, पटना के नौबतपुर में 10.6 मिमी दर्ज की गई।

    वहीं भोजपुर के जगदीशपुर में 10.2 मिमी , भभुआ के रामपुर में 8.2 मिमी, जहानाबाद में आठ मिमी, अरवल के करपी में 6.2 मिमी, एकंगरसराय में 5.2 मिमी, पटना के पुनपुन में पांच मिमी, अरवल के कलेर में 4.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान( डिग्री सेल्सियस में)

    शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    पटना 35.4 28.6
    गयाजी 34.0 25.0
    भागलपुर 36.8 29.3
    मुजफ्फरपुर 35.0 28.5