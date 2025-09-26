Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Update: कमजोर होते मानसून के बीच बिहार के 13 जिलों में वज्रपात और बूंदाबांदी अलर्ट, तापमान में भी बढ़ोतरी

    By prabhat ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:34 AM (IST)

    प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से वर्षा कम हो रही है तापमान सामान्य से ऊपर है। पटना समेत 13 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं अगले तीन-चार दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो अक्टूबर तक गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजधानी सहित 13 जिलों में मेघ गर्जन की चेतावनी

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ वर्षा में कमी आने के साथ तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को पटना सहित 13 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार है। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो अक्टूबर तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 66.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

    पटना का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस एवं 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ फारबिसगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

    पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 25.4 मिमी, वाल्मीकि नगर में 19.6 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 19.4 मिमी, जहानाबाद के हुलासगंज में 17.2 मिमी, नालंदा के बेन में 16.8 मिमी दर्ज की गई।

    वहीं गयाजी के बेलागंज में 13.8 मिमी, पटना के मनेर में 10.7 मिमी, गयाजी के इमामगंज में 8.6 मिमी, पटना के बिहटा में 7.4 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 7.2 मिमी दर्ज की गई।

    इसके अलावा जहानाबाद के सात मिमी, भोजपुर के तरारी में 6.6 मिमी, अररिया के जोकिहाट में 6.4 मिमी एवं जहानाबाद के घोषी में 4.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान( डिग्री सेल्सियस में)

    शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    पटना 34.9 27.8
    गयाजी 34.4 25.4
    भागलपुर 35.2 28.8
    मुजफ्फरपुर 33.8 27.1