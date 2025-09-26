Bihar Weather Update: कमजोर होते मानसून के बीच बिहार के 13 जिलों में वज्रपात और बूंदाबांदी अलर्ट, तापमान में भी बढ़ोतरी

प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से वर्षा कम हो रही है तापमान सामान्य से ऊपर है। पटना समेत 13 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं अगले तीन-चार दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो अक्टूबर तक गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ वर्षा में कमी आने के साथ तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को पटना सहित 13 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी किया गया है।

अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार है। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो अक्टूबर तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 66.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।