    Bihar Weather Update: दशहरा मेला में भीगने को हो जाएं तैयार, बिहार के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:38 AM (IST)

    पूरे बिहार में दशहरा की धूम है लेकिन मौसम विभाग ने पटना समेत 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। पटना मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और किसानों को खेतों में न जाने की सलाह दी है।

    बिहार के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    डिजिटल डेस्क, पटना। पूरे बिहार में आज दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बड़ा अपडेट जारी किया है। जो दशहरा मेला घूमने वाले लोगों के थोड़ा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना सहित 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

    मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवा के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने भारी बारिश और बिजली गिरने के अलर्ट को देखते हुए लोगों लोगों से आग्रह है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हो तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊंचे पेड़ और ब के खंभों से दूर रहें।

    मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

    साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि किसान अपने खेतों में न जाए एवं मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें । बता दें कि बिहार में मानसून अब समाप्त होने को है लेकिन पूरे राज्य में अभी भी बारिश का दौर जारी है। पूरे राज्य में बारिश की ये स्थिति अगले 5 दिन यानी 7 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी।

    ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर तक राज्य से मानसून की विदाई हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। जिसके कारण राज्य में बारिश का दौर जारी है।