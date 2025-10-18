Bihar Weather Update: बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, पछुआ हवाओं से बढ़ेगी ठंड
पटना समेत बिहार के 17 शहरों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी हवाओं के चलते सुबह-शाम ठंड का एहसास होगा। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम चार से पांच दिनों के दौरान शुष्क बना रहेगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ के कारण सुबह-शाम ठंड का प्रभाव बने होने के साथ मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।
शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बनी रही। शुक्रवार को पटना सहित 17 शहरों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।
जबकि, शेष जिलों के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा की सक्रियता मजबूत होने के साथ आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है।
प्रमुख शहरों का तापमान(डिग्री सेल्सियस में)
|शहर
|अधिकतम (°C)
|न्यूनतम (°C)
|पटना
|32.3
|23.8
|गयाजी
|31.0
|19.6
|भागलपुर
|32.1
|23.2
|मुजफ्फरपुर
|31.0
|24.0
