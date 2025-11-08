Bihar Weather Update: बिहार में तेज हवा बढ़ाएगी परेशानी, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने दी ये भविष्यवाणी

जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिसंख्य भागों में मध्यम से तेज गति 40 किमी प्रतिघंटा की गति से पछुआ हवा चलने के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा,जबकि 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है।