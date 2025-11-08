Language
    Bihar Weather Update: बिहार में तेज हवा बढ़ाएगी परेशानी, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने दी ये भविष्यवाणी

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:45 AM (IST)

    बिहार में मौसम विभाग ने तेज़ हवाओं और ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

    बिहार में आज का मौसम

    जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिसंख्य भागों में मध्यम से तेज गति 40 किमी प्रतिघंटा की गति से पछुआ हवा चलने के आसार हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा,जबकि 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है।

    शुक्रवार को राजधानी सहित अधिसंख्य भागों में सुबह के समय हल्की ठंड का प्रभाव बने होने के साथ धुंध छाई रही। उत्तरी भागों के तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा।

    राजधानी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, पूर्णिया और फारबिसगंज में 32.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित 18 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

    • प्रदेश में तेज हवा के साथ मौसम रहेगा शुष्क
    • 29.5 डिग्री सेल्सियस पटना का तापमान दर्ज
    • 32.2 डिग्री सेल्सियस पूर्णियाफारबिसगंज का सर्वाधिक तापमान
    • पटना सहित 18 जिलों के तापमान में आई गिरावट
    • सुबह-शाम धुंध के साथ हल्की ठंड का रहेगा प्रभाव

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    पटना 29.5 20.8
    गया 28.8 17.6
    भागलपुर 30.1 19.8
    मुजफ्फरपुर 30.0 20.6