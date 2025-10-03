Language
    Bihar Weather Update: बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:09 AM (IST)

    मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गया कैमूर और पश्चिमी चंपारण में अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

    बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

    डिजिटल डेस्क, पटना। दशहरा के दिने हुए बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के मौसम का अपडेट जारी कर दिया है। जारी अपडेट के अनुसार अगले 48 घंचों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है।

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। साथ ही, कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके साथ मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, गया, कैमूर और पश्चिमी चंपारण जिलों के एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा जिलों में भी कुछ स्थानों पर अति-भारी बारिश की संभावना है।

    40 किमी का रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    इसके अलावा, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई, जहानाबाद और शेखपुरा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

    मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जलजमाव और बाढ़ जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

    स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। मौसम विभाग ने लोगों से अपडेटेड जानकारी के लिए नियमित रूप से बुलेटिन देखने की अपील की है।