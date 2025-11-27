Bihar Weather Update: कोहरे में लिपटा बिहार, बक्सर में 9.6 डिग्री तक पहुंचा पारा; 5 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम पांच दिनों तक सामान्य बने होने के साथ शुष्क बना रहेगा। राजधानी सहित ज्यादातर भागों में सुबह के समय कोहरे छाए रहने के साथ हल्की ठंड का असर रहेगा। तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दिन में गर्माहट के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव रहेगा। नमी के कारण कई जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर के पहले सप्ताह से हल्के बदलाव की संभावना है। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित बेतिया, बगहा, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, बेगूूसराय, जहानाबाद समेत अन्य भागाें में कोहरे का प्रभाव बना रहा। हालांकि धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहा। पांच सौ मीटर पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज किया गया।