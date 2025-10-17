Bihar Weather Update: बिहार का मौसम कर रहा कंफ्यूज, सुबह-शाम गुलाबी ठंड का अहसास तो दिन में गर्मी का अहसास

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम अगले पांच दिनों तक शुष्क बना रहेगा। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पछुआ के कारण सुबह-शाम ठंड का प्रभाव बना रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून देश से विदा हो गया है। ऐसे में प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान माैसम शुष्क होने के साथ दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा।

गुरुवार को पटना सहित 23 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस एवं 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। जबकि, अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई।