Bihar Weather Update: पछुआ के प्रभाव से पटना सहित 14 जिलों का लुढ़का तापमान, आज कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में कोहरे छाए रहने के साथ पछुआ के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह-शाम गुलाबी ठंड का प्रभाव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस एवं 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया के फारबिसगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना व आसपास इलाकों में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का असर बना रहा।

कुछ स्थानों पर हल्के स्तर का कोहरा छाए रहा। सबसे कम दृश्यता आठ सौ मीटर पूर्णिया में दर्ज हुआ। शनिवार को पटना सहित 12 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। माैसम विभाग के अनुसार दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भारी गिरावट आने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। नवंबर में तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ धीरे-धीरे ठंड में वृद्धि की संभावना है।