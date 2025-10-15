Bihar Weather Update: पटना सहित 19 जिलों का चढ़ा तापमान, इस महीने से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद मौसम बदलने लगा है। सुबह-शाम के समय हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं।

प्रदेश में ठंड की शुरुआत पहले और देर तक रहने के आसार हैं। मंगलवार को पटना सहित अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि, 18.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।