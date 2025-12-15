Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Update: पटना सहित 17 जिलों के तापमान में हुई बढ़ोत्तरी, क्या ठंड से मिलेगी राहत?

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    बिहार में रविवार को पटना समेत 17 जिलों के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस एवं 7.6 डिग्री सेल्सियस के स ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार का मौसम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित सभी जिलों का मौसम पछुआ के कारण शुष्क बना रहा। रविवार को डेहरी, मधेपुरा एवं फारबिसगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    पटना का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस एवं 29.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सभी भागों में कोहरे का प्रभाव रहने के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पछुआ के कारण मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में विशेष बदलाव की संभावना (Weather Forecast नहीं है। रविवार को पटना सहित 17 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस एवं 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

    रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहा। दिन में धूप निकलने से लोगों को कनकनी से राहत मिली। गया, सबौर, औरंगाबाद, राजगीर, सहरसा के अगवानपुर, किशनगंज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। तीन सौ मीटर के साथ सबसे कम दृश्यता गया में दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 25.0 14.0
    गया 24.8 9.0
    भागलपुर 25.8 12.4
    मुजफ्फरपुर 24.6 13.8