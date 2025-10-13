Language
    Bihar Weather Update: बिहार में बारिश के बाद अब ठंड का आगाज, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    बिहार में बारिश के बाद ठंड की शुरुआत हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और किसानों को अपनी फसलों को बचाने की सलाह दी गई है। बिहार में मौसम बदल गया है और ठंड का अहसास होने लगा है।

    बिहार में बारिश जाते ही ठंड की शुरुआत


    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव होने लगा है। दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा है। सुबह-शाम की हवा में हल्की ठंड है, जबकि दोपहर में सूरज अभी भी तपिश का अहसास करा रहा है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, प्रदेश से मानसून की वापसी धीरे-धीरे हो रही है। तीन से चार दिनों में मानसून का प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिलहाल, वर्षा को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। सोमवार को प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

    पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ हवा की दिशा और उसकी प्रकृति बदलने लगेगी। उत्तर पश्चिम दिशा से बहने वाली शुष्क हवा अब बिहार को प्रभावित करेगी।

    हवा में नमी कम होने के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस एवं 33.6 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 31.5 23.4
    गयाजी 31.0 21.8
    भागलपुर 32.3 22.4
    मुजफ्फरपुर 30.8 22.7

    तापमान का पूर्वानुमान

    शहर दिनांक अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 13 अक्टूबर 32.0 23.0
    14 अक्टूबर 32.0 23.0
    भागलपुर 13 अक्टूबर 32.0 22.0
    14 अक्टूबर 32.0 22.0
    मुजफ्फरपुर 13 अक्टूबर 31.0 23.0
    14 अक्टूबर 31.0 22.0

    पटना - तापमान

    अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    31.5 23.4

    पटना - आर्द्रता

    अधिकतम (%) न्यूनतम (%)
    81 58

    पटना - एक्यूआइ

    एक्यूआइ
    118

    सूर्य

    अस्त (आज) उदय (कल)
    5:24 PM 5:48 AM