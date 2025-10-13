Bihar Weather Update: बिहार में बारिश के बाद अब ठंड का आगाज, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव होने लगा है। दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा है। सुबह-शाम की हवा में हल्की ठंड है, जबकि दोपहर में सूरज अभी भी तपिश का अहसास करा रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, प्रदेश से मानसून की वापसी धीरे-धीरे हो रही है। तीन से चार दिनों में मानसून का प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिलहाल, वर्षा को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। सोमवार को प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ हवा की दिशा और उसकी प्रकृति बदलने लगेगी। उत्तर पश्चिम दिशा से बहने वाली शुष्क हवा अब बिहार को प्रभावित करेगी।