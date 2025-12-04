Bihar Weather Update: बिहार में पछुआ हवा से बढ़ेगी ठिठुरन, भागलपुर में 8 डिग्री तक पहुंचा पारा

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम पछुआ के कारण शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय अधिकतर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस एवं 27.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया, शेखपुरा, रोहतास का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।