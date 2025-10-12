Language
    Weather Update: बिहार में फिर होगी बारिश की वापसी, आज तापमान में बदलाव की संभावना 

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:26 AM (IST)

    प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी अगले तीन-चार दिनों में होने की संभावना है, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात में गिरावट के साथ ठंड का अहसास होगा। पटना में रविवार को मौसम सामान्य रहेगा, जबकि उत्तरी भागों में बादल छा सकते हैं। शनिवार को अधिकांश जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी तीन से चार दिनों के दौरान हो जाएगी। वर्षा में कमी आने के साथ प्रदेश का मौसम शुष्क व सामान्य बना हुआ है। मानसून की रवानगी के दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के साथ रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट आने के साथ हल्की ठंड का अहसास होगा।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी और उत्तरी भागों में सुबह-शाम की हवा में हल्की सिहरन शुरू हो सकती है। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

    पटना का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस एवं 34.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। शनिवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाल्मीकि नगर, सासाराम, सुपौल एवं फारबिसगंज में तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 31.8 24.2
    गयाजी 30.6 22.0
    भागलपुर 32.2 23.4
    मुजफ्फरपुर 30.6 23.2