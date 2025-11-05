Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Update: बिहार में तापमान सामान्य से अधिक, सुबह कोहरे का असर

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:15 AM (IST)

    Bihar Weather Update: पटना में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे विशेष ठंड का प्रभाव कम होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटों में सुबह के समय कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। पटना समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, और अगले चार दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार में ठंड का प्रभाव नहीं

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण विशेष ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ जिलों में तापमान सामान्य से कम रहने के कारण हल्की ठंड का एहसास लोगों को होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित अधिसंख्य भागों में सुबह के समय हल्के कोहरे व ठंड का प्रभाव बने रहने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मंगलवार को बक्सर, सासाराम, अरवल, दरभंगा, पूसा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर एवं बांका को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    पटना के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि, 33.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। अगले चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पछुआ के कारण सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 30.1 20.6
    गया 29.0 17.8
    भागलपुर 28.0 20.9
    मुजफ्फरपुर 28.6 20.9