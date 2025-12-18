Bihar Weather Today: बिहार में 24 जिलों का लुढ़का पारा, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड; घने कोहरे का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य के अलग-अलग भागों में तीन से चार दिनों के दौरान हल्के से घना कोहरा छाया रहने के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

राज्य के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में घना कोहरा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजधानी सहित अन्य भागों में हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तापमान में क्रमिक उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।

पछुआ के कारण दिन में धूप निकलने के साथ कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। शुक्रवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है।

बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस एवं 9.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भागलपुर सबौर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दो साै मीटर के साथ गया एवं वाल्मीकि नगर में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता दर्ज की गई।