Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Weather Today: बिहार में दीवाली पर होगी बारिश या पड़ेगी हल्की ठंड? IMD ने दिए ये संकेत

    By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    Bihar Weather Today: पटना में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम सामान्य रहेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार में कैसा रहेगा आज का मौसम। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा है। दिन में तीखी धूप के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। जबकि, न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि की संभावना है।

    प्रदेश में पक्षिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के साथ नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में क्रमिक गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस एवं 35.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को पटना सहित 18 जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित 24 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस एवं 19.6 डिग्री सेल्सियस के साथ नालंदा में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंड बने होने के साथ दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा।

    प्रमुख शहरों का तापमान 

    पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस औ न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, गयाजी का अधिकतम तापमान 32.4 तथा न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

    भागलपुर का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

    यह भी पढ़ें- बिहार की राजधानी पटना समेत दूसरे जिलों के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।