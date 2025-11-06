Bihar Weather Today: खिलेगी धूप या होगी बारिश! वोटिंग के दिन कैसा रहेगा बिहार का मौसम? जानें अपने शहर का हाल

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इसके कारण ठंड में विशेष वृद्धि नहीं हो रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह के समय हल्का कोहरे एवं गुलाबी ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा।

अगले 24-72 घंटों के दौरान उत्तर बिहार और आसपास इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे की संभावना है। तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

बुधवार को कटिहार व मधुबनी को छाेड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस एवं 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।