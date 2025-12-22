Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Update: पटना सहित 25 जिलों में 'कोल्ड डे' जैसे हालात, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    Bihar Weather Today: बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 25 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार में ठंड का प्रकोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Forecast के मुताबिक राजधानी सहित प्रदेश के 25 जिलों में कोल्ड डे (शीत दिवस) जैसे हालात बने रहेंगे। राज्य के सात शहरों के बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल एवं गया में घना कोहरा छाए रहने को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना सहित अन्य भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने के साथ पछुआ के कारण कनकनी बनी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आसमान में धुंध छाए रहने के साथ धूप का विशेष प्रभाव नहीं होगा। उत्तरी भागों की तुलना में पटना सहित दक्षिणी भाग अधिक ठंडा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार चार दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में पछुआ के कारण कनकनी से लोग परेशान रहे।

    दोपहर में हल्की धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड (Cold Wave in Bihar) से राहत नहीं मिली। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस एवं 8.0 डिग्री सेल्सियस के साथ गया का तापमान इस सीजन में सबसे कम दर्ज हुआ।

    पटना का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस एवं 22.1 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को राजधानी सहित 16 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस से 14.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

    सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर गयाजी में दर्ज किया गया। रविवार को पटना सहित गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, मधेपुरा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में चौथे दिन भी सूर्य को तेवर नहीं दिखा। धुंध छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहा।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    भागलपुर 17.3 13.9
    पटना 16.8 12.5
    गया 16.6 8.0
    मुजफ्फरपुर 15.4 13.6