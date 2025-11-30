Language
    Bihar Weather Update: पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट, जल्द बढ़ेगी ठंड

    By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    पटना समेत बिहार के 20 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले चार दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

    बिहार में जल्द बढ़ेगी ठंड

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। पछुआ हवा की गति तेज होने के साथ सुबह-शाम ठंड में वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शनिवार को पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 

    पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस एवं 29.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी के पूर्वी चंपारण का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। अगले चार दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बने होने के साथ सुबह-शाम ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। 

    औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान

    दो से तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस एवं 12.6 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। 

    शनिवार को पटना व आसपास इलाकों में कोहरे का प्रभाव बने होने के साथ दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहा। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता छह सौ मीटर दर्ज किया गया।

    बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
    शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    पटना 27.3 17.1
    गया 27.0 13.0
    भागलपुर 26.4 15.8
    मुजफ्फरपुर 26.0 16.5