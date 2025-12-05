Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Today: बिहार के कई जिलों में लुढ़केगा पारा, अब बढ़ेगी ठंड; कोहरे से रहें सावधान

    By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:03 AM (IST)

    Bihar Weather Today: बिहार में पटना समेत नौ जिलों में अधिकतम तापमान गिरा, जबकि अन्य जगहों पर बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार, पछुआ हवाओं से मौसम शुष्क रहेग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार में बढ़ेगी ठंड। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। Aaj Ka Mausam: पटना सहित नौ जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जबकि, शेष स्थानों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके कारण शाम से ठंड में वृद्धि की संभावना है।

    दक्षिण भागों की तुलना में उत्तरी भागों के अधिकतर जिलों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। पटना सहित आसपास इलाकों में हल्के कोहरे छाए रहने की संभावना है।

    24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट के आसार है। सुबह की तुलना में शाम में ठंड का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है।

    गुरुवार को पांच सौ मीटर के साथ सबसे कम दृश्यता पूर्णिया में दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस एवं 28.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

    गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरा छाए रहने के बाद दिन में धूप निकलने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

    मोतिहारी व वाल्मीकि नगर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    प्रमुख शहरों का तापमान 

    पटना का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    भागलपुर का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें-

    बिहार की राजधानी पटना समेत दूसरे जिलों के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।