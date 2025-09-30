Bihar Weather Update: बिहार में फिर बदलेगा मौसम, 2 से 5 अक्टूबर तक भारी वर्षा की चेतावनी

बिहार में मौसम बदलने की संभावना है। एक अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। चार अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दो से पांच अक्टूबर तक प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी है। दशहरा पर पटना में वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई और तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

जागरण संवाददाता, पटना। एक अक्टूबर के आसपास उत्तर और सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। चार अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इन सभी के प्रभाव से दो अक्टूबर से पांच अक्टूबर तक प्रदेश के सभी भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दशहरा पर पटना सहित अन्य भागों में वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को पटना सहित अन्य भागों में बादल छाए रहने व धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। बीते कुछ दिनों से वर्षा में कमी आने के साथ तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सुपौल, गयाजी, गोपालगंज एवं सहरसा में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। गयाजी के गुरुआ में 8.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्षा में कमी आने के साथ पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।