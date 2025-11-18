Bihar Weather Update: बिहार में सताने लगा कोहरा और ठंड, आज कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को पटना सहित 25 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि, 30.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मंगलवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बने होने के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप से राहत मिलेगी। तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है।

सोमवार को आठ सौ मीटर के साथ पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है जबकि, न्यूनतम तापमान में 48 घंटों के दौरान एक से तीन डिग्री की वृद्धि की बने होने के साथ लोगों को राहत मिली।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस) पटना 27.5 16.1 गया 27.9 10.0 भागलपुर 27.5 15.6 मुजफ्फरपुर 26.2 16.1

तापमान गिरने पर बढ़ी ठंड तो जल उठे अलाव

राजगीर में इन दिनों गिरते तापमान और बढ़ती ठंड के कारण अलाव जलाकर लोग हाथ सेंकने में जुट गए हैं। सोमवार की शाम को कुंड रोड मार्ग किनारे एक ऐसा ही नजारा दिखा। जहां कुछ लोग आग जलाकर ताप रहे थे।

इस दौरान यहां एक फास्ट फूड ठेले पर गर्मागर्म मोमोंज और चाउमिन खाने के लिए कुछ युवाओं की टोली की भीड़ जुटी दिखी। तब तक छा चुके अंधेरे के बाद शाम सर्द हो चली थी और सड़क पर आवा जाही करते वाहनों से उठे हवा के झोंके से ठंड की बयार बहती सी महसूस हुई, तो इन युवाओं ने फास्ट फूड के ठेले से अंडे के कार्टन और कुछ सुखी लकड़ियां जोड़ीं और उसमे आग लगाकर अलाव बना दिया और आगे तापने लगे।

इस दौरान फास्ट फूड ठेले पर कुछ युवा बंगाली पर्यटकों की भी संख्या बढ़ी। जिन्होंने अपने लिए एगराॅल और मोमोज आर्डर कर स्थानीय युवाओं के साथ हाथ सेंकने में मशगूल हो गए। और एक दूसरे से अपनी अपनी भाषा में बातचीत करने लगे।

जहां सर्द शाम में इन युवाओं के बीच बंगाली और बिहारी भाषा मे, रिश्ते की गर्माहट बनने का यह सुखद दृश्य देख रहे स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण भरा क्षण रहा। तो वहीं फास्ट फूड ठेले वाले के चेहरे पर आपसी सौहार्द्र व सद्भाव के भाव वाले ग्राहकों को पाकर संतुष्ट नजर आ रहा था।

जिसने ऑर्डर के सभी व्यंजन इन ग्राहकों को परोसा। और आपसी भाईचारे से लबरेज गर्माहट भरे रिश्ते के माहौल में, जलते अलाव की लौ बरकरार रखने के लिए ठेले से कुछ और सुखी लकड़ियां एवं कार्टन वहां रख दिए।