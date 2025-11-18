Bihar Weather Update: बिहार में सताने लगा कोहरा और ठंड, आज कैसा रहेगा मौसम?
बिहार में कोहरा और ठंड बढ़ने लगी है। सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। तापमान में गिरावट से ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को पटना सहित 25 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि, 30.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मंगलवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बने होने के साथ सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप से राहत मिलेगी। तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है।
सोमवार को आठ सौ मीटर के साथ पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है जबकि, न्यूनतम तापमान में 48 घंटों के दौरान एक से तीन डिग्री की वृद्धि की बने होने के साथ लोगों को राहत मिली।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
|पटना
|27.5
|16.1
|गया
|27.9
|10.0
|भागलपुर
|27.5
|15.6
|मुजफ्फरपुर
|26.2
|16.1
