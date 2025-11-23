राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Nitish Cabinet: बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत मंत्री ने प्रधान सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्देश दिया कि विभाग की विशेष प्राथमिकता मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना तथा पहले से कार्यान्वित योजनाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाने की होनी चाहिए। नहर के अंतिम छोर तक पहुंचे पानी उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यशैली में 35:65 का अनुपात सुनिश्चित किया जाए। यानी 35 प्रतिशत ध्यान नई पहल और नवाचार को दें। 65 प्रतिशत ऊर्जा मूल दायित्वों को पूरा करने एवं मौजूदा योजनाओं को पूरी तरह दुरुस्त करने में लगाएं। रबी फसल का मौसम नजदीक है, यह सुनिश्चित कराएं कि सिंचाई क्षमता में विस्तार हो और नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि पहले से निर्मित तटबंधों को मजबूत करना और उनका दायरा बढ़ाकर क्षेत्र को सुरक्षित करना प्राथमिकताओं में रहे। युवा अभियंताओं को टीम में करें शामिल बातचीत के दौरान प्रधान सचिव ने विभाग में विशिष्ट कार्यों के लिए गठित टीमों के बारे में बताया। मंत्री ने निर्देश दिया कि इन टीमों में अधिक से अधिक भागीदारी युवा अभियंताओं की हो।