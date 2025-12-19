कचरा बना कमाई का जरिया... मोबाइल एप से घर-घर खरीदा जा रहा कचरा, बिहार का यह गांव बना देश की मिसाल

डिजिटल डेस्क, पटना। जिस घरेलू कचरे को कभी बोझ समझकर फेंक दिया जाता था, वही आज ग्रामीणों की आमदनी का मजबूत जरिया बन रहा है। स्वच्छता और तकनीक के अनूठे संगम से बिहार ने देश को एक नया मॉडल दिया है। सीवान जिले के नौतन प्रखंड स्थित लखवा ग्राम पंचायत देश का पहला ऐसा गांव बन गया है, जहां घर-घर से निकलने वाले कचरे की खरीदारी मोबाइल एप के माध्यम से की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए) के तहत शुरू हुई यह पहल ग्रामीण स्वच्छता, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मॉडल के तहत ग्रामीण ‘कबाड़ मंडी’ नामक मोबाइल एप पर अपने घरों से निकलने वाले कचरे का विवरण दर्ज करते हैं। एप पर सूचना मिलते ही अधिकृत एजेंसी असराज स्कैप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड तय समय पर घर पहुंचकर कचरे का वजन करती है और निर्धारित दर के अनुसार सीधे भुगतान करती है। इससे कचरा संग्रहण से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बन गई है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में सूचना, शिक्षा एवं संचार के राज्य सलाहकार सुमन लाल कर्ण के अनुसार इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग-अलग प्रकार के कचरे के लिए स्पष्ट दरें तय की गई हैं। प्लास्टिक बोतल 15 रुपये प्रति किलोग्राम, काला प्लास्टिक दो रुपये, सफेद मिक्स प्लास्टिक पांच रुपये, बड़ा गत्ता आठ रुपये, मध्यम गत्ता छह रुपये, छोटा गत्ता चार रुपये, कागज तीन रुपये और टीन 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है।